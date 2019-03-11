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Son seçim anketleri açıklandı! Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor

Yerel Seçimlere çok az bir süre kala araştırma şirketleri seçim anketi sonuçlarını bir bir açıklıyor. Ada ve Gezici araştırma şirketlerinin paylaştığı son verilere göre Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, başkentte seçim yarışını önde götürüyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:15
Son seçim anketleri açıklandı! Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Ankara'da tablo netleşmeye başladı. Son yapılan anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın önünde gidiyor.

Ada Araştırma Şirketi'nin 11 Mart'ta sonuçlanan ve 20 bin denekle yapılan anketine göreMehmet Özhaseki yüzde 43.7, Mansur Yavaş yüzde 42.5, diğer yüzde 2.6, kararsız yüzde 11.2 oy alıyor.

Özhaseki 49.2 ile önde

Kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor.

Anket şirketi yetkilileri kararsızların oranının azalmasıyla Özhaseki'nin oylarının daha da artacağı ve farkın açılacağı yönünde görüş bildiriyor.

Gezici: 52.2 AK Parti

Geçtiğimiz günlerde de Gezici ve Ada araştırma şirketleri açıkladıkları rakamlarla Özhaseki'nin yarışta önde olduğunu ortaya koymuştu.

Gezici araştırma şirketine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vatandaşın hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 52,2'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye oy vermek istediğini ifade etmişti. Ankete katılanların yüzde 47,8'si CHP + İYİ Parti İttifakı'nın CHP adayı Mansur Yavaş'a oy vermek istediğini söylemişti.

Ada: 48.6 Özhaseki

Ada Araştırma Şirketi'nin Şubat ayında yaptığı araştırmada da AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ipi göğüslemişti. Ankara'da 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' demişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:15
  1. Ankara
  2. 31 Mart yerel seçimleri
  3. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki
  4. Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş
  5. Seçim anketleri
  6. Cumhur İttifakı
  7. Millet İttifakı
  8. AK Parti
  9. MHP
  10. CHP
  11. İYİ Parti
  12. Saadet Partisi
  13. HDP
  14. DSP

YORUM YAZ

  • SelimSelim55 dk önce
    bir bitmediniz gitti ne EYT miş. Çıkmayacak ulan yasa herkes gibi siz de emeklilik yaşı neyse onu bekleyeceksiniz. Gidin oyunuzu da PKK ile iş tutanlara verin ne yaparsanız yapın.
  • bay kemalbay kemal1 sa önce
    aç tavuk kendini yem anbarında zanneder heveslenmeyin
  • serhatserhat1 sa önce
    eyt çıkmazsa çok zorgerçekler acıdır..... mhp nin tabanı iyi partiye kaydı...... bunu dünya alem biliyor.... bir sokakalara çıkın da bakın

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