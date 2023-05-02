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Siyaset Son seçim anketini canlı yayında duyurdu! Bu fark kapanmaz
Siyaset

Son seçim anketini canlı yayında duyurdu! Bu fark kapanmaz

Yeniakit Publisher
2023-05-02 08:18:00 -
Son seçim anketini canlı yayında duyurdu! Bu fark kapanmaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, son yaptırdıkları seçim anketini kamuoyu ile paylaştı.

Ülke TV'ye konuk olan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe anketlerdeki son durumu canlı yayında açıkladı.

"10 puan önde seçimi kazanıyoruz"

Mustafa Yıldız'ın İstanbul'da seçim sonucunun ne olacağı sorusunu yanıtlayan Kabaktepe, "İstanbul'da bu seçimin 1. partisi biziz. CHP ile aramızda en az 10 puan farkla önde olarak seçimi kazanacağız. İstanbul'daki milletvekillerinin yüzde 50'sini almak için bir çalışma yaptık. Cumhur İttifakı'mızla da birlikte yüzde 50'yi geçen milletvekilliğini İstanbul'da biz alacağız. Bunu hem sahada yaptığımız çalışmalarda hem de veri araştırmalarında görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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