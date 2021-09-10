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Gündem Son seçim anketinde büyük fark
Gündem

Son seçim anketinde büyük fark

ORC Araştırma Şirketi, son anketinin sonuçlarını yayınladı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildiği anketin sonuçlarına göre; AK Parti açık ara birinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:39:00 - 2021-09-10 09:42:57
Son seçim anketinde büyük fark

Türk siyasetinde ittifak ve ortak aday tartışmaları alevlendi. Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusu kulislerde konuşulurken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar önceki gün yaptığı açıklamada partisinin ortak aday fikrine açık olduğunu söyledi.

Siyaset arenasında ittifak tartışmalarının gündemde olduğu sırada ORC Araştırma, son anketin sonuçlarını yayınladı.

AK Parti açık ara önde

Anketin en çok merak edilen partileri AK Parti ve CHP arasındaki fark da dikkat çekti. AK Parti yüzde 32.1 oy alırken, en yakın rakibi CHP yüzde 25.3 oy aldı. İki parti arasındaki farkın 6.8 puan olduğu görüldü.

Son ankette İYİ Parti yüzde 12.7 oranında oy alırken, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 9.7 aldı. Vatandaşların yüzde 7.9'u da HDP şıkkını tercih etti.

DEVA Partisi 4.5 alırken, Gelecek Partisi yüzde 2.5 aldı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden kopan iki partinin birbirilerine yakın oy almaları gözden kaçmadı.

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi yüzde 1.6 oyda kalırken, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi ise 0.8 oy aldı.

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Yorumlar

Salih

Aşı zorlamaları, ekonomik kriz, yolsuzluklar.... Aşı karşıtları katagorik olarak ak parti seçmeni ve bu zorlama bardağı taşıran son damla. Bir daha ne akp ne Erdoğan seçim meçim kazanamaz. Fahrettin Koca yemin ediyor, CHP kafalı proflar da şahidi oluyor. İnsanları aşıya zorluyorlar. Erdoğan da oturup seyrediyor. Bunun illaki bir dönüşü olacak. Kandırın kendinizi. Acı gerçekle yakında tanışılacak . "Milletim affetsin, Ben yanılmışım" edebiyatı da bu sefer sökmez.
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Metin Bozbaş

Üzgünüm ama bu anketler doğru ise hükümet CUMHUR İTTİFAKINDAN karşı tarafa geçiyor.
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