Son seçim anketinde büyük fark

Türk siyasetinde ittifak ve ortak aday tartışmaları alevlendi. Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı sorusu kulislerde konuşulurken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar önceki gün yaptığı açıklamada partisinin ortak aday fikrine açık olduğunu söyledi.

Siyaset arenasında ittifak tartışmalarının gündemde olduğu sırada ORC Araştırma, son anketin sonuçlarını yayınladı.

AK Parti açık ara önde

Anketin en çok merak edilen partileri AK Parti ve CHP arasındaki fark da dikkat çekti. AK Parti yüzde 32.1 oy alırken, en yakın rakibi CHP yüzde 25.3 oy aldı. İki parti arasındaki farkın 6.8 puan olduğu görüldü.

Son ankette İYİ Parti yüzde 12.7 oranında oy alırken, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 9.7 aldı. Vatandaşların yüzde 7.9'u da HDP şıkkını tercih etti.

DEVA Partisi 4.5 alırken, Gelecek Partisi yüzde 2.5 aldı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden kopan iki partinin birbirilerine yakın oy almaları gözden kaçmadı.

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi yüzde 1.6 oyda kalırken, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi ise 0.8 oy aldı.