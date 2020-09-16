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Spor Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi
Spor

Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:45:00 -
Son şampiyon Bernal, Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildi

ANKARA (AA) - Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı bisikletçisi Egan Bernal, geçen yıl şampiyon olduğu Fransa Turu'ndan, bitime 5 etap kala çekildi.

15 ve 16. etaplar sonrası genel klasman lideri Primoz Roglic'in 19 dakika 4 saniye arkasında 16. sırada yer alan Bernal, bu yıl formsuz gözüktüğü yarışı terk etme kararı aldı.

23 yaşındaki sporcu, Ineos Grenadiers'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Fransa Bisiklet Turu'nun benim için bu böyle bitmesini istemezdim ancak takımımla beraber aldığım kararın, mevcut koşullar altında doğru olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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