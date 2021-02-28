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Ekonomi Son saatlere doğru uzun kuyruklar oluştu
Ekonomi

Son saatlere doğru uzun kuyruklar oluştu

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart'ın son gün olması nedeniyle vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Bahçelievler ve İkitelli’de bulunan vergi dairelerinde vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluk oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 22:09:00 -
Son saatlere doğru uzun kuyruklar oluştu

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında 1 Mart’ın son gün olması nedeniyle hafta sonu vergi dairelerinin açık olmasına karar verilmişti. Ödemelerini son günlere bırakan vatandaşlar, vergi daireleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bahçelievler ve İkitelli Vergi Daireleri’ne gelen vatandaşlar, mesai bitimine saatler kala yoğunluğa neden oldu. Sıranın uzamasıyla birlikte yer yer sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

“Sistemler çökmüş durumda”

Sıra bekleyen vatandaşlardan Suna Çolak, mağdur durumda olduğunu söyleyerek, “Vergi ödemek için buradayız. Sorumlu vatandaşız, duyarlı vatandaşız. Vergimizi verelim. Onurlu ve güvenli yaşam için, Türkiye’nin geleceği için düzenli vergilerimizi şerefimizle ödeyelim. Sıra çok kalabalık, hızlandırılmasını, dijital sistemin başarılı olmasını istiyoruz ama sistemler çökmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “Sağ olsun devletimiz bize böyle bir indirim yaptı. Vergi barışından yararlandık. Sıramızı bekliyoruz her vatandaş gibi. Ödememizi yapacağız” diye konuştu.

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