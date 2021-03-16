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Dünya Son rakamları duyurdular! Rusya'dan kötü haber
Dünya

Son rakamları duyurdular! Rusya'dan kötü haber

Rusya, yeni tip koronavirüste üçüncü dalgayı yaşıyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 393 yeni vaka bildirilirken 443 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:03:00 -
Son rakamları duyurdular! Rusya'dan kötü haber

Rusya’da son bir gün içinde tespit edilen 9 bin 393 yeni vaka ile beraber pandeminin başından beri görülen koronavirüs vakalarının sayısı 4 milyon 409 bin 438’e yükseldi.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin açıklamasında, ülkede son bir gün içinde bin 533’ü başkent Moskova’da olmak üzere 9 bin 393 yeni vakanın görüldüğü belirtildi.

Ülkede günlük vakaların sayısı iki gündür düşüş kaydederken, son bir günde koronavirüsten kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 443 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya’da toplam can kaybı 92 bin 937 kişiye yükselmiş durumda.

Ülkede koronavirüsün tehlikeli mutasyonları da görülmeye başladı. Rus sağlık yetkilileri bugün, virüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni türünün iki kişide belirlendiği açıklamasını yaptılar.

Rusya’da ocak ayında da virüsün İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonu görülmüştü. Virüsün tehlikeli olan bu yeni mutasyonlarından, daha çabuk yayılmalarından dolayı endişe ediliyor.

Ayrıca, geliştirilen aşıların virüsün yeni türleri üstünde de etkili olup olmayacağı tartışmalar yaratmıştı. Ancak Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, koronavirüs aşılarının virüsün şimdiye dek ortaya çıkmış mutasyonlarına karşı da koruyucu olduğunu açıkladılar.

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