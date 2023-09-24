  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklilik artık böyle mümkün! Tarihi karar verildi: 5 yıl daha erken emeklilikte yeni devir başladı! Yaş sınırı bu

Papa Franciscus'tan Avrupa'ya göçmen çağrısı

Karabağ'da kritik açıklama: El konulan silah ve mühimmatın listesi ne kadar açıklandı! İşte cevap

BM'de Batı'ya tarihi tokat: Sizden bıktık

Bilim İnsanları değillerdi ama doğalgaz hattı çalışmaları sırasında işçiler 8 mumya buldu! Görüntüsü şaşırttı!

Nevşin Mengü tepkisini böyle gösterdi: Bu ülkenin seçmeni eşek mi?

Bitcoin’de Ekonomi gündemi: Ucuza alabilmek ve satabilmek için 2025 tahmini! 90 bin ile 130 bin dolar arası

Rus milyarder Türkiye'de otel zinciri açacak: Flaş hamle belli oldu! Rus isim keşif yapmaya başladı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı! Hedef 1.3 trilyon dolar
Gündem Son örnek Oğuz Kaan Salıcı! Akit’e dava açacaklar, bir daha bir daha düşünün
Gündem

Son örnek Oğuz Kaan Salıcı! Akit’e dava açacaklar, bir daha bir daha düşünün

Yeniakit Publisher
2023-09-24 11:12:00 -
Son örnek Oğuz Kaan Salıcı! Akit’e dava açacaklar, bir daha bir daha düşünün

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Akit’e dava açacaklar, bir daha bir daha düşünün!" başlıklı yazısı...

CHP yöneticilerinden Oğuz Kaan Salıcı'nın Akit'e açtığı davada, Salıcı ile ilgili yeni bilgiler öğrenildi... Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu gelişmeyi duyurarak, "Bundan sonra Akit'e dava açacaksanız bir daha düşünün" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Akit’te yer alan haberler, menfaat amaçlı haberler değil..

Ölümüne ölümüne, şu kişinin lehine olacak, ya da bu kişinin mutlaka aleyhine olacak haberler değil..

Sayfaya yerleştirilen haberin bile, “Şu soruyu da muhatabına soralım, cevabı ile yayınlayalım” diyerek, ertesi güne bıraktığımız nice örnekleri, gazetemiz çalışanları şahittir..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dolayısı ile..

Biz ne kadar hassas isek..

Muhataplarımız da, bize eleştiri getirirken veya bize dava açarken, aynı ölçüde hassas olmalılar..

Kıldan tüyden gerekçelerle bize dava açmamalılar.. Çünkü açtıkları davalar, sonra kendi ayaklarına dolanabiliyor..

Öyle ki, bazen haberi ilk yayınlarken göremediğimiz usulsüzlükleri, bize dava açıldıktan sonraki yargılama sürecinde, toplanan deliller ışığında farkettiğimiz oluyor..

Dolayısı ile haberimizin daha da perçinleşmesini, “Haber yalan” diye dava açanların eli ile sağladığımız örneklerimiz hiç de az değil..

Hafta içinde, CHP yöneticilerinden Oğuz Kaan Salıcı’nın açtığı bir tazminat davası sebebi ile cevap dilekçesi yazmamız gerekiyordu..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

CHP'de 'İstanbul İl Başkanlığı' kavgası! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: 'Değişim' diyerek yok ediliyor
CHP'de 'İstanbul İl Başkanlığı' kavgası! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: 'Değişim' diyerek yok ediliyor

Gündem

CHP'de 'İstanbul İl Başkanlığı' kavgası! Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: 'Değişim' diyerek yok ediliyor

Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi
Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi

Gündem

Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi

CHP'yi kızdıracak iddia! İşte Akşener'in İstanbul adayı
CHP'yi kızdıracak iddia! İşte Akşener'in İstanbul adayı

Gündem

CHP'yi kızdıracak iddia! İşte Akşener'in İstanbul adayı

Bunlar bir de ülke yönetecekmiş! CHP kongresi yine karıştı
Bunlar bir de ülke yönetecekmiş! CHP kongresi yine karıştı

Siyaset

Bunlar bir de ülke yönetecekmiş! CHP kongresi yine karıştı

Ah bu CHP kongreleri! Yine karakolda sona erdi Orakla saldırdı bir çekiç eksikti
Ah bu CHP kongreleri! Yine karakolda sona erdi Orakla saldırdı bir çekiç eksikti

Gündem

Ah bu CHP kongreleri! Yine karakolda sona erdi Orakla saldırdı bir çekiç eksikti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23