Son örnek Oğuz Kaan Salıcı! Akit’e dava açacaklar, bir daha bir daha düşünün

CHP yöneticilerinden Oğuz Kaan Salıcı'nın Akit'e açtığı davada, Salıcı ile ilgili yeni bilgiler öğrenildi... Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu gelişmeyi duyurarak, "Bundan sonra Akit'e dava açacaksanız bir daha düşünün" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Akit’te yer alan haberler, menfaat amaçlı haberler değil..

Ölümüne ölümüne, şu kişinin lehine olacak, ya da bu kişinin mutlaka aleyhine olacak haberler değil..

Sayfaya yerleştirilen haberin bile, “Şu soruyu da muhatabına soralım, cevabı ile yayınlayalım” diyerek, ertesi güne bıraktığımız nice örnekleri, gazetemiz çalışanları şahittir..

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Dolayısı ile..

Biz ne kadar hassas isek..

Muhataplarımız da, bize eleştiri getirirken veya bize dava açarken, aynı ölçüde hassas olmalılar..

Kıldan tüyden gerekçelerle bize dava açmamalılar.. Çünkü açtıkları davalar, sonra kendi ayaklarına dolanabiliyor..

Öyle ki, bazen haberi ilk yayınlarken göremediğimiz usulsüzlükleri, bize dava açıldıktan sonraki yargılama sürecinde, toplanan deliller ışığında farkettiğimiz oluyor..

Dolayısı ile haberimizin daha da perçinleşmesini, “Haber yalan” diye dava açanların eli ile sağladığımız örneklerimiz hiç de az değil..

Hafta içinde, CHP yöneticilerinden Oğuz Kaan Salıcı’nın açtığı bir tazminat davası sebebi ile cevap dilekçesi yazmamız gerekiyordu..

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