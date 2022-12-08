Son mesajıyla Milli Görüşçüleri daha da kızdırdı! CHP ile mi 'Hak' gelecek Temel?

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında “Hepimiz yarın Cenabı Hakk’ın huzuruna çıkacağız. Onun için Tayyip Bey’den davacı olacağım” ifadelerini kullandı.

Başörtülülerin hakkını teslim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davacı olacakmış!

Hem 'CHP'ye aldanmayın' diyen Necmettin Erbakan’ın yolu Milli Görüş çizgisinden gittiğini söyleyip hem de kendi eşi de dahil olmak üzere başörtülü kadınlara zulmeden CHP’nin kuyruğuna takılan Temel Karamollaoğlu, başörtülülere iade-i itibar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan davacı olacağı şeklindeki akıllara ziyan açıklamasıyla, mütedeyyin kesimde hayal kırıklığına neden oldu.

Milli Görüşçülerden tepki yağdı

Başörtüsüne ‘1 metrelik bez parçası’ diyen, Ayasofya Camii’nin açılmasına karşı çıkarak adeta Yunan ağzıyla konuşan, Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı savunan, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin sözcülüğüne soyunan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan değil de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şikayetçi olacağını söyleyen Karamollaoğlu’na Milli Görüşçülerden tepki yağdı.

Karamollaoğlu'nun 'hak' ve 'batıl' şaşkınlığı

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından bu kez daha vahim bir açıklamada bulundu. Dindarları 'gerici, irticacı' olarak yaftalayan CHP'yi 'HAK', iktidara gelmesiyle Müslümanlara rahat bir nefes aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'BATIL' olarak nitelendiren Karamollaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Biz biliyoruz ki; Hak gelince, bâtıl zâil olur. Ve biz inanıyoruz ki; Hak gelecek, bâtıl zâil olacak!

Küçük çocuklara Kur'an eğitimini 'çağ dışı' olarak gören CHP ile 'batıl'a karşı savaş açtıklarını zanneden Karamollaoğlu'nun, bir dönem merhum Necmettin Erbakan Hoca’ya zulmedenlerle aynı safta durmasını meşrulaştırma çabası, tepkileri daha da artırdı.