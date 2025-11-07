  • İSTANBUL
Son karar İngiltere'den. Yaptırmlar kaldırıldı

Starmer hükümeti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab üzerindeki yaptırımları kaldırarak yeni bir dönemin kapısını araladı. Hükümetin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, her iki ismin de artık mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı listelerinde bulunmadığı açıklandı.

İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Hükümetin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, her iki ismin de artık mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı listelerinde bulunmadığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa’nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray’a yapacağı ziyareti öncesi, Şaraa ve İçişleri Bakanı Anas Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden karar kabul edilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2799 (2025) Sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı Hakkında:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Geride kalan dönemin mevcut Suriye Yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede, yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ve kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceğiz."

