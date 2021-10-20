Son ihanetin kod adı: 18 Ekim

Yavuz Selim İstanbul

Milli iradeye balans ayarı vermeye kalkan küresel şer şebekesi ve içimizdeki uzantıları iyice gemi azıya aldı. İngiltere’nin Yunanlılara “Erdoğan’ın kansız gidişinin yakın olduğu” mesajı vermesiyle eş zamanlı olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “İktidarın değişmesine az kaldı” söylemi ve memurlara yönelik ‘direnme’ çağrısıyla fitilini ateşlediği kaos iklimi, siyasi cinayet yalanıyla tırmandırıldı. Hemen ardından ABD’nin başını çektiği 10 Haçlı Batı ülkesi, terör tutuklusu ‘Kızıl Soros’ Osman Kavala’nın tahliye edilmesi için müstemleke valilerine telkinde bulunur gibi açıklama yayınladı. Son olarak sahneye çıkan 28 Şubat’ın 5’li çetesinden TÜSİAD, haddini aşarak “demokrasi”, “laiklik” gibi politik konularda tuhaf mesajlar verdi. Uzmanlar, Türkiye’ye yönelik Amerika merkezli operasyonun düğmesine basıldığını, Erdoğan’ı devirme hedefiyle seçim gününe kadar etki operasyonlarının devam edeceğini söyledi.

Güçlüer: Arkalarındaki küresel güç Amerika’dır

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, “İçeridekiler yetmeyince dışarıdakiler üzerinden Türkiye’nin üzerine yürüyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Dr. Güçlüer, “Seçimleri ve siyasal atmosferi etkilemek için dışarıdan misyonlarıyla etki operasyonları yapıyorlar. Bunların arkasında küresel güçler var. O küresel güç de Amerika’dır. İçerideki aparatlar artık yeterli olmuyor. Terör de yok edilince kolsuz kaldılar. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Suriye’nin kuzeyi üzerinden Türkiye’ye baskı uygulamaya kalktılar. Onlar da yetersiz kaldı. Şimdi diğer devletlerin diplomatik misyonları üzerinden Türkiye’ye çok yönlü ve olabildiğince geniş kapsamlı baskı uygulamaya çalışıyorlar. Ama Türkiye bunları yemez, yemeyecektir. Geçti o günler” sözlerini sarf etti.



Osman Kavala için tahliye talep eden ülkelere mercek tutan Güçlüer, “Bu ülkeler için hukuk diye bir şey yoktur, çıkar ve güç dengesi vardır. Osman Kavala üzerinden FETÖ ve terör aparatlarını yeniden güçlendirmek için hukuku araçsallaştırıyorlar. Burada gaye Türkiye üzerinde baskı kurulmasını sağlamaktır. Bu başlangıçtır, seçime kadar artarak devam edecekler. Seçimde de bilek güreşi olacak ve Türkiye bilek güreşini kazanınca hepsi gelip masaya oturacak. Şu an bütün dünya Türkiye’deki 2023 seçimlerine hazırlanıyor. Ankara mevcut duruşunu aynen devam ettirecek ve taviz vermeyecektir. Neticede de Türkiye’nin dik ve kararlı duruşu karşısında küresel güçler bükemedikleri bileği öpeceklerdir.”

Şahin: Siyasetin vesayet kolları

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Erdoğan darbe ile değil seçimle değişmeli’ planının fiiliyattaki durumunun yansımalarının görüldüğünü söyledi. Murat Şahin, “Siyasetin vesayet kolları devrededir. Bu operasyon Amerika merkezlidir. 15 Temmuz’da umduğunu bulamayan Pensilvanya’nın içimizdeki kuklaları bu defa 18 Ekim’i işaret ediyor ve kamu görevlilerini tehdit ederek aldıkları emirleri yerine getiriyor. 18 Ekim son ihanetin son tarihi olmuştur. Özellikle memur kardeşlerimizin bu oyunu görüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkasından ayrılmaması lazım” ifadelerini kullandı.

Amerika'nın çocukları kaybedecek

Açıklamaların üst üste gelmesinin belirli bir merkezden düğmeye basıldığının göstergesi olduğunu belirten Şahin, şöyle devam etti: “Amerika’nın, İngiltere’nin, Yunanistan’ın, İsrail’in artık ülkemizdeki hiçbir kademesinde kontrolü olmadığından dolayı şu anda anamuhalefet partisi genel başkanını konuşturarak yurtdışının sözcüsü ilan etmişlerdir. Bu tehditvari konuşmalara ve açıklamalara karşı ümmetin son kalesi Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmalıyız. Elhamdülillah artık ayaklarının üstünde duran Türkiye ve sapasağlam bir cumhurbaşkanımız vardır. Amerika’nın çocukları bu defa kazanamayacaklar. İslam’ın son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yiğit çocukları bu kez kazanan olacaktır.”