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Son görüntüler bir kez daha gündeme getirdi! İşte taksicilerin uyması gereken kurallar

Beyoğlu'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen bir kadın yolcu, taksici ile arasında yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası taksicilerin uyması gereken kuralları bir kez daha gündeme getirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39

 yeniakit.com.tr 

Özellikle Taksim, Sultanahmet, Eminönü gibi turistlerin yoğun olduğu bölgelerde bazı taksicilerin Türk müşteri almaması ve kısa mesafe yolcusu almaması üzerine taksiciler ile müşteriler arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmalar sonrasında işini hakkıyla yapan taksiciler de zan altında kalabiliyor. Son olarak Beyoğlu'nda bir kadın yolcu ile taksici arasında yaşanan ve kameralara yansıyan tartışma bir kez daha taksicilerin uyması gerek kuralları gündeme getirdi. 

'Değişim saatim geldi' diyerek indirmek istedi

Şişhane'den taksiye binen bir kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi.

'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?'

Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici, kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yere götürdü.

Peki taksici ve yolcunun hakları neler?

Bu tartışmalar sonrası taksicilerin uyması gereken kurallar bir kez daha gündeme geldi. Bu kurallar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı Taksi ve Dolmuş Yönergesi'nde açıkça belirtilmiş durumdadır. Bu kurallara uymayan taksi şoförleri 153 İBB Beyaz Masa'ya şikayet edilmesi durumunda haklarında işlem yapılmaktadır. Yönergede yazılan maddelerden en önemlileri şu şekilde sıralanabilir;

- Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmayan şoför çalıştırılamaz.
- Çevreye zarar veren, aşırı derecede gürültü çıkaran, hasarlı araçlarla yolcu taşımacılığı yapılamaz.
-Taksi ve Taksi dolmuşlarda çalışan şoförlerin kılık kıyafeti düzgün temiz ve bakımlı olmalıdır.
-Arızalı ve hatalı taksimetre ile kesinlikle çalışma yapılamaz.
-Taksi ve taksi dolmuş şoförleri, mesafe, trafik yoğunluğu ve iklim şartları gözetmeksizin yolcu çağrılarına cevap vermek mecburiyetindedir.
-Köprü geçiş ücreti, ücretli otoyol ve otogar gibi yol kullanım ücretleri hariç taksimetre de yazılı ücretin dışında ücret talep edilemez.
-Taksilerde, taksimetre cihazları yolcuların rahat görebileceği yere monte edilmelidir.
-Taksi ve taksi dolmuş şoförü, aracın iç ve dışını temiz tutacaktır.
-Taksi ve taksi dolmuşlarda yolcuları rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlemek yasaktır.
-Araç içerisinde sigara içmek yasaktır.
-Taksi şoförleri, müşterilerinin gösterdikleri adrese, bir başka yolu bilhassa göstermedikleri müddetçe en kısa yoldan götürmeyi teklif eder.
-Taksi ve taksi-dolmuş şoförleri araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek, yolcular da araçların sağ tarafından inmek ve binmek zorundadırlar.
-Köprü geçiş ücreti ve ücretli otoyol geçiş bedellerinin tamamı müşteriden alınır.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı Taksi ve Dolmuş Yönergesi
  2. taksici hakları
  3. taksi müşterisi hakları

YORUM YAZ

  • osmanosman28 dk önce
    kulağa hoş geliyor.50 sene sonra belki.kuralar kanunlar tamam.uygulayan ve kontrol eden denetleyen olmadıkça bir değeri yok.

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