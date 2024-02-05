Son golü o isim atmıştı: Hatay Stadyumu'nun son hali yürekleri dağladı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı yarın dolacak. Bu depremlerde en büyük yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Hatay'da; Hatay Stadyumu'nun son hali sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'dan gelen görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. Hatayspor ekibinin deprem felaketi öncesi maçlarını oynadıkları stadyum şu ana kadar terk edilmiş durumda... Yeni Hatay Stadı'nın son halini görenler gözyaşlarını tutamadı. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar videoyu izledikten sonra birçok mesaj yayınladı.

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay toparlanmaya devam ediyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği şehirde Hatayspor'un stadyumu terk edilmiş durumda...

SON GOLÜ ATSU ATMIŞTI

Deprem felaketinden saatler önce Hatayspor, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev olan birçok kişi, enkazda can vermişti...

O günden bu yana Hatayspor Stadyumu'nda derin bir sessizlik hakimken, stadyumun son hali herkesin yüreğini burktu.