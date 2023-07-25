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Dünya Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı
Dünya

Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 21:14:00 -
Son Fransız kırıntısını ülkesinden atarken verdiği pozda Türkiye detayı

Fransız askerlerini ülkesinden çıkartmayı başaran Mali, yeni anayasa ile birlikte Fransızcayı resmi dil olmaktan da çıkardı. Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita'nın imza atarken verdiği pozdaki Türkiye detayı dikkat çekti.

1500'lü yıllardan itibaren Afrika'nın önemli bir kısmını sömürgesi altına alan Fransa'ya karşı Mali, 1959 yılında bağımsızlığı kazanmıştı. 2013'te Fransız ordusunun Mali'de gerçekleştirdiği Serval Operasyonu'nun başarısızlığa uğramasıyla birlikte Mali, önce Fransız askerlerini ülkesinde kovarak yıllar içinde tam bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam etti.

Akıncı mesajı

Mali, şimdi de yeni anayasasıyla birlikte Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı. Mali Devlet Başkanı Albay Assimi Goita, ülkesinin yeni anayasasını, masasına Bayraktar Akıncı'nın maketini koyarak imzaladı.

2022'de TB2 satın almışlardı

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'yı satın alan ülkelerden biri de Mali olmuştu. Teslim edilen SİHA'lar, Savunma Bakanı Albay Sadio Camara'nın 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Mali'de bulunan Mopti hava üssünü ziyareti sırasında görüntülenmişti.


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