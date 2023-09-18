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Dünya Son F-35 gelişmesi dünyayı dehşete düşürdü! Haberi alan herkes şokta
Dünya

Son F-35 gelişmesi dünyayı dehşete düşürdü! Haberi alan herkes şokta

Yeniakit Publisher
2023-09-18 07:28:00 -
Son F-35 gelişmesi dünyayı dehşete düşürdü! Haberi alan herkes şokta

Son dönemin tartışmalara neden olan savaş uçağı F-35 bu kez ABD'de çakıldı. Uçağın enkazının halen bulunamaması dünyada tartışmalara neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Karolina eyaletinde bir F-35 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Güney Karolina'nın North Charleston şehrinde düştüğü belirtilen uçağın pilotunun paraşüt ile atlayarak yaralı bir şekilde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrneildi.

Öğle saatlerinde yaşanan kazada uçağın enkazına ise henüz ulaşılamadığı ifade edilirken, son teknoloji uçağın halen bulunanaması ise tepki çekti.

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