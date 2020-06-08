  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Son derece zararsız ama görenler yılan zannedip öldürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tavuk kümesine giren oluklu kertenkele yılan zannedilince paniğe sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:41:51 -
Son derece zararsız ama görenler yılan zannedip öldürüyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tavuk kümesine giren oluklu kertenkele yılan zannedilince paniğe sebep oldu. Tehlikesiz olduğu anlaşılan 1.5 metrelik kertenkele kümesten çıkarılıp doğaya salındı.


Halk arasında Kör Yılan olarak bilinen tehlikesiz oluklu kertenkele İnegöl’deki bir çiftçinin kümesine girdi. Yumurta toplamak için kümese giren çiftçi kertenkeleyi görünce önce yılan sandı. 1.5 metrelik kertenkeleyi gören çocuklarda panik yaşadı. Ancak daha sonra hayvanın yılan olmadığı kertenkele olduğu anlaşıldı. 1.5 metrelik oluklu kertenkele zarar verilmeden kümesten çıkarılıp doğaya bırakıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı