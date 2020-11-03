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Gündem Son depremleri sorgula | 3 Kasım 2020 deprem listesi
Gündem

Son depremleri sorgula | 3 Kasım 2020 deprem listesi

Nerede, ne zaman deprem oldu? İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını soruşturuyorlar. Kandilli rasathanesi ve AFAD ölçümlerine göre 3 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen depremler nerede ve saat kaçta oldu? İşte son depremler hakkında bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:26:00 -
Son depremleri sorgula | 3 Kasım 2020 deprem listesi

AFAD – kandilli rasathanesi üzerinden son depremleri sorgula. En son nerede, kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Ege bölgesindeki artçı depremler devam ediyor. İşte 3 Kasım 2020 tarihinde Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremlerin hakkında bilgiler…

3 Kasım 2020 son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi’nin ölçümlerine göre bugün saat 08.32'de Kuşadası Körfezi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Sabah 07.56'da ise Sisam Adası'nda 3.3 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

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