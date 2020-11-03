Son depremleri sorgula | 3 Kasım 2020 deprem listesi

Nerede, ne zaman deprem oldu? İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını soruşturuyorlar. Kandilli rasathanesi ve AFAD ölçümlerine göre 3 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen depremler nerede ve saat kaçta oldu? İşte son depremler hakkında bilgiler…