Türkiye bir deprem ülkesi. Bu sebeple gün içerisinde pek çok kişi nerede ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Peki, deprem mi oldu?

Son depremler | Nerede deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.31'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41,22 kilometre olarak ölçüldü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter'dan Datça'daki 5,5 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde depremin yaşandığı Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3, 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde üç sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı saat 11,37'de, 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı saat 08.12'de ve 7,26 kilometre derinlikte, 3,7 büyüklüğündeki deprem ise 08.15'te ve 7,13 kilometre derinlikte yaşandı.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96, 46,07 ve 47,23 kilometre olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan diğer açıklamada ise "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Datça ilçesi açıklarında dün saat 22.57'de 4,5 ve bugün saat 02.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.