Son depremler İzmir Karaburun depremi yıkılan bina var mı?
AFAD son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nin İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki son depremde can ve mal kaybı oldu mu? İzmir karaburun depremi yıkılan bina var mı?
Son depremler... AFAD internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.02'de ve 16,1 kilometre derinlikte gerçekleşti. Son depremin meydana geldiği merkez üssünün İzmir Karaburun ilçesinin 35,84 kilometre uzağı olarak ölçüldü. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada," Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 13.02'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.