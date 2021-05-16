Son depremler deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

Depremin büyüklüğü ne kadar? Deprem nerede oldu? Depremde can kaybı var mı? soruları her deprem sonrası en çok sorulan sorulardır. Hem Kandilli hem de AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre, son deprem Çorum Sungurlu’da meydana geldi. Son bilgilere göre Çorum depreminin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. İşte Çorum son dakika haberleri ve deprem detayları.