Son depremler deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
Depremin büyüklüğü ne kadar? Deprem nerede oldu? Depremde can kaybı var mı? soruları her deprem sonrası en çok sorulan sorulardır. Hem Kandilli hem de AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre, son deprem Çorum Sungurlu’da meydana geldi. Son bilgilere göre Çorum depreminin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. İşte Çorum son dakika haberleri ve deprem detayları.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde saat 02.06'da merkez üssü 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 13.94 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Sungurlu'nıun yanısıra Alaca, Uğurludağ, İskilip, Bayat ilçeleri ile Çorum merkezde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.
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