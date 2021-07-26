Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hissettiriyor. Son olarak Osmaniye'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son depremler | Deprem nerede oldu?

Osmaniye'de yaşanan depremin ardından farklı illerde de sarsıntıların olup olmadığı merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şöyle: