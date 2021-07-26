Son depremler | Deprem nerede oldu?
Deprem mi oldu? Osmaniye’de yaşayanlar deprem olup olmadığını merak ediyor. Pek çok kişi yeni günle birlikte 'Deprem mi oldu?' sorusuna cevap arıyor. Peki, deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?
Türkiye bir deprem ülkesi ve bu gerçek sık sık kendini hissettiriyor. Son olarak Osmaniye'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son depremler | Deprem nerede oldu?
Osmaniye'de yaşanan depremin ardından farklı illerde de sarsıntıların olup olmadığı merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi şöyle: