Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Bu sebeple milyonlar yeni günle birlikte ne zaman nerede deprem olduğunu araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Son depremler | Deprem ne zaman nerede oldu?

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.39'da ve 16,37 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,68 kilometre olarak ölçüldü.