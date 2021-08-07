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Yaşam Son depremler | Deprem ne zaman nerede oldu?
Yaşam

Son depremler | Deprem ne zaman nerede oldu?

Son dakika deprem haberleri | Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi depremin şiddetini araştırmaya başladı. Peki, deprem ne zaman oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 11:17:00 -
Son depremler | Deprem ne zaman nerede oldu?

Türkiye aktif fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Bu sebeple milyonlar yeni günle birlikte ne zaman nerede deprem olduğunu araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu?

Son depremler | Deprem ne zaman nerede oldu?

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.39'da ve 16,37 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 37,68 kilometre olarak ölçüldü.

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