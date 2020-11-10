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Gündem Son depremler | 10 Kasım son dakika depremleri
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Son depremler | 10 Kasım son dakika depremleri

Deprem mi oldu? | Vatandaşlar yeni günle birlikte sık sık ‘Deprem mi oldu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deprem nerede oldu? | Deprem kaç şiddetinde oldu? | İzmirt artçı depremler son durum

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:19:00 -
Son depremler | 10 Kasım son dakika depremleri

Deprem listesi | Tüm Türkiye İzmir’de yaşanan depremin unutmuyor. İzmir’in ardından olası bir Marmara depremiyle ilgili açıklamaları yakından takip edenler yeni günle birlikte nerede kaç şiddetinde bir depremin yaşandığını araştırıyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

Son depremler | 10 Kasım son dakika depremleri

Son depremler | Milyonlarca kişi ‘Bugün deprem oldu mu?’ sorusuna cevap arıyor. İşte, Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesi:

 

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