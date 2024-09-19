  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ABD'ye gidiyor

Lübnan'daki siber saldırı sonrası akıllara geldi: Türkiye'yi kim koruyor? Anlık 17 milyon...

Devlet Bahçeli'den yeni anayasa açıklaması: Bizim için yok hükmünde!

Emekli maaşında yüzde 86 zam ayrıntısı! Az vakit kaldı, başvurmayan kafasını duvarlara vuracak

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte o çarpıcı rakam!

Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'Türkiye'yi kafa kola almak için kılıktan kılığa girenlerin ...'

İşte 2025'te memurun cebine girecek maaş

Diyarbakır Anneleri’nden tokat gibi kapak! Terör yandaşlarından “çocuklu Selo” güzellemesi

Türkiye için büyük tehlike artık ortada! Hindistan parayı ödemedi, Mısır için düğmeye basıldı

Sözde hayvanseverlerden bomba ifşaatlar! ‘Bir gecede barda bitirdik paraları’
Dünya Son dakikayla duyurdular! İran, üst düzey ismi öldürdü
Dünya

Son dakikayla duyurdular! İran, üst düzey ismi öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-09-19 19:37:00 -
Son dakikayla duyurdular! İran, üst düzey ismi öldürdü

İran, Komele örgütünün üst düzey isimlerinden Ribvar Kerimiyan'ın Irak sınırından ülkeye girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, "İran'da terör eylemleri düzenlemek amacıyla" beraberindeki Komele üyeleriyle sınırdan ülkeye girmeye çalışan Komele örgütünün liderlik komitesi üyesi Kerimiyan, güvenlik güçleri tarafından pusuya düşürüldü.

Çıkan çatışma sonucu Kerimiyan'ın öldürüldüğü belirtilirken bu anların görüntüleri de IRNA tarafından paylaşıldı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyordu.

İran ile Irak arasında Mart 2023'te varılan anlaşma kapsamında söz konusu örgütlerin İran sınırlarından uzağa nakledildiği bildirilmişti.

 

Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı
Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı

Dünya

Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı
Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı

Dünya

Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze ve İHA saldırısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23