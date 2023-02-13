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Gündem Diktiği apartman Hataylılara mezar olmuştu! O müteahhit cezaevine gönderildi
Gündem

Diktiği apartman Hataylılara mezar olmuştu! O müteahhit cezaevine gönderildi

Yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalanan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 20:52:00 - 2023-02-13 21:19:14
Diktiği apartman Hataylılara mezar olmuştu! O müteahhit cezaevine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan İnşaat'ın sahibi Ömer Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otele düzenlenen baskında yakalanmıştı.

Manavgat'ta gözaltına alındı

Ömer Cihan'ın, depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Cihan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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