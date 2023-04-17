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Gündem Son dakika... YSK duyurdu! Kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu
Gündem

Son dakika... YSK duyurdu! Kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-17 16:17:00 -
Son dakika... YSK duyurdu! Kimin hangi sandıkta oy kullanacağı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

İkinci turda da geçerli sayılacak

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçiminde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

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