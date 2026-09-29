Yeni Partili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşine yağma ve dolandırıcılık soruşturması!

Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 16-17 ay danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade ortaya çıktı. Avcı; bazı danışmanların fiilen çalışmadığını, bunların Yavuzyılmaz'ın akrabaları olduğunu, maaş kartlarının ise milletvekili ve eşinin elinde bulunduğuna ilişkin duyum aldığını ileri sürdü.

5 DANIŞMAN VARDI İKİSİ FİİLEN YOKTU

Özgün Avcı, 2021 yılı Mart ayından 2022 yılı Ekim ayına kadar Yavuzyılmaz'ın danışmanı olarak çalıştığını belirtti. İfadesine göre Yavuzyılmaz'ın 3 kadrolu, 2 dışarıdan görevlendirilen olmak üzere toplam 5 danışmanı bulunuyordu.

Avcı, kadrolu danışmanlardan ilkinin Yavuzyılmaz'ın kuzeni, üçüncüsünün ise yine akrabası olduğunu beyan etti. Her iki kişinin de fiilen çalışmadığını ifade eden Avcı, giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi hâlinde kimin gerçekten çalışıp çalışmadığının ortaya çıkacağını söyledi.

SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIM

Avcı'nın ifadesindeki dikkat çekici iddialardan biri de kendi ücretinin ödenme biçimine ilişkin oldu. Avcı, maaşını Deniz Yavuzyılmaz'ın ayarladığını söylediği bir şirket üzerinden, bazen elden bazen de banka hesabına IBAN yoluyla aldığını söyledi.

Şirketle doğrudan iş ilişkisinin bulunmadığını söyleyen Avcı, banka hesaplarının incelenmesi hâlinde para transferlerine ilişkin dekontları ibraz edebileceğini ifade etti. Avcı ayrıca yaklaşık 16-17 aylık çalışma döneminde sigortasız çalıştırıldığını söyledi.

SÖZ VERİLDİ, BAŞKASI ATANDI

Avcı'nın anlatımına göre kendisine ilerleyen dönemde kadrolu danışman yapılacağı söylendi. Kadrolu danışmanlardan birinin görevden ayrılması üzerine bu göreve kendisinin atanmasını istediğini anlatan Avcı, başka bir kişinin görevlendirilmesi üzerine sistemi ve düzeni haksız bulduğu gerekçesiyle görevden ayrıldığını söyledi.

Avcı, kadrolu danışmanlık haklarının fiilen çalışan kişiler yerine başka kişiler adına kullanılarak maaş alınmasına yönelik bir düzen bulunduğu kanaatine vardığını ifade etti.

MAAŞ KARTLARI YAVUZYILMAZ'DAYDI

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birinde Avcı, fiilen çalışmadığını söylediği danışmanların maaş kartlarının Deniz Yavuzyılmaz'ın elinde olduğunu söylemesi oldu.

Avcı'nın beyanına göre, TBMM tarafından personele yatırılan maaşların bir bölümüne Yavuzyılmaz'ın el koyarken, kalan bölümünü personele verdiği öğrenildi.

Avcı, ikinci sıradaki kadrolu danışmanın maaş kartına ilişkin olarak ise dikkat çekici bir beyanda bulundu. Avcı ifadesinde, "kadrolu ikinci danışmanın maaş kartı Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz'ın elinde" şeklinde beyanda bulundu.

Avcı ayrıca, TBMM tarafından personele yatırılan maaşın üçte birinin veya üçte ikisinin Deniz Yavuzyılmaz tarafından alındığını, kalan kısmının ise personele verildiğini ileri sürdü. Bununla birlikte ne kadar para ödendiğini kesin olarak bilmediğini de açıkça belirtti.

BANKA DEKONTLARI İNCELENSİN

Eski danışman, beyanlarının araştırılabileceği iki somut veri kaynağına da işaret etti; TBMM giriş-çıkış kayıtları ile hangi danışmanların fiilen çalıştığının; banka hesap hareketleri ve dekontlarla ise kendisine yapılan ödemelerin tespit edilebileceğini söyledi.

Avcı ifadesini, "Çalıştığım süre boyunca şahit olduğum olayları anlattım. İşe giriş çıkışlar ve banka dekontları incelendiğinde doğru söylediğim anlaşılacaktır" şeklindeki beyanla tamamladı.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

Başsavcılık, bazı danışmanların fiilen çalışmadığı halde maaş aldığı, maaş kartlarının Yavuzyılmaz ve eşinin elinde bulunduğu yönündeki beyanları Serpil Yavuzyılmaz hakkında "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları cihetinden inceleme başlattı.

Başsavcılığın danışmanların fiilen çalışıp çalışmadığı, danışman kadrolarında akrabalık ilişkileri, TBMM tarafından yatırılan danışman maaşlarının kimler tarafından kullanıldığı, maaş kartlarının kimlerin elinde bulunduğu, maaşların hangi ATM'lerden kimler tarafından çekildiğine ilişkin soruşturma yürüttüğü öğrenildi.