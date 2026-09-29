Birbirlerinin gözünü oyup, darp ettiler! 2 saat odaya kitlenen 3 engelli birbirine saldırdı
Konya'da özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde hasta bakıcı Halil İbrahim B.'nin etkinlik odasına kilitlediği 3 zihinsel engelliden Halil İbrahim G., Ahmet İsmail G.'nin gözlerine parmağını sokarak ağır yaraladı. Diğer hasta Halil İbrahim Y. (28) ise Ahmet İsmail G.'nin üzerine atlayıp darbetti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dava açıldı. Gözaltına alınan 5 kişiden hasta bakıcı Halil İbrahim B. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.