Batı'nın 'özgürlük' maskesi bir kez daha düştü: Soykırıma karşı çıkan yaşlı adam gözaltına alındı

Gazze’de aylardır süren katliama kulak tıkayan ve işgalci çeteye açık destek veren Batı dünyası, kendi sokaklarındaki insani vicdanı da polis baskısıyla susturmaya çalışıyor!

İngiltere’de meydana gelen skandal olayda, elindeki kağıtla tek başına oturma eylemi gerçekleştirerek Gazze’deki soykırımı ve insanlık dramını protesto eden yaşlı bir adam, İngiliz polisinin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

Ne bir taşkınlık yapan ne de kimseyi rahatsız eden yaşlı adamın sadece Filistin’e destek vermesi ve katliama karşı durması, Londra emniyetini adeta alarm durumuna geçirdi.

BİR KAĞIT PARÇASINDAN BİLE KORKAN BATI RİYAKARLIĞI!

Hiçbir şiddet unsuru barındırmayan, sadece sessiz bir duruş ve bir kağıt parçasıyla yürütülen barışçıl eyleme tahammül edemeyen İngiltere kolluk kuvvetleri, yaşlı adamı yaka paça götürdü.

Gazze’deki bebeklerin katledilmesine ve işgalci siyonist rejimin barbarlıklarına göz yuman İngiliz hükümetinin, kendi ülkesindeki bir yaşlı adamın vicdani çığlığından dahi korkması tepkilere neden oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası, Batı’nın "ifade özgürlüğü" ve "insan hakları" masallarının sadece bir yalandan ibaret olduğu bir kez daha kanıtlandı!