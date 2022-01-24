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Gündem Son dakika! Yarın 3 meslek grubu hariç tüm kamu görevlileri izinli sayılacak
Gündem

Son dakika! Yarın 3 meslek grubu hariç tüm kamu görevlileri izinli sayılacak

İstanbul Valisi Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin yarın idari izinli olacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 23:01:00 - 2022-01-24 23:29:16
Son dakika! Yarın 3 meslek grubu hariç tüm kamu görevlileri izinli sayılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

Vali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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