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Gündem Son dakika! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
Gündem

Son dakika! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, turuncu kategorideki örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 167’ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:58:00 - 2021-10-28 10:25:55
Son dakika! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İkna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Turuncu kategoride olduğu tespit edildi

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 167'ye yükseldiği vurgulandı.

 

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Yorumlar

Vatanperver

Yav bu teslim olanlar gerçekten pişman mi yoksa hapiste luks yaşam için mi teslim oluyorlar apo gibi
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