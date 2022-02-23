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Siyaset Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a nota!
Siyaset

Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın, Ege'de balıkçılara karşı ateş açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 17:57:00 - 2022-02-23 18:12:26
Son dakika... Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Diplomatik kaynaklar, Ege’de “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmasından dolayı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı’nın Bakanlığa çağırılarak nota verildiğini belirtti.

Türk balıkçı teknelerine ateş edildi

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve “Baba Oğul” teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı.

Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı'na nota verildi

 

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege’de “seyrüsefer serbestliğine” aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi.

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