Son dakika! Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Son dakika! Trump: İran bizi aradı 'çöküyoruz' dedi! Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan ve 40 gün süren savaşın sonunda müzakere masasına oturan ve sonuç alamayan İran ile ABD arasındaki kaosun nasıl çözüleceği henüz netleşmiş değil ancak İran’ın her seferinde yalanlamasına rağmen ABD Başkanı, İran konusunda her saat yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Trump'tan yaptığı son açıklamada "İran az önce bizi aradı ve "Çöküş halinde" olduklarını anlattı. Hürmüz Boğazı'nı en kısa sürede açmamızı istiyorlar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. İran’ın her seferinde yalanladığı Trump, Tahran yönetiminin ABD ile doğrudan temas kurarak içinde bulunduğu duruma ilişkin mesaj verdiğini ileri sürdü.

İran’ın iç siyasi yapısında yaşanan belirsizliği aşmaya çalıştığını ifade eden Trump, Tahran’ın bu süreçte ABD’den destek talep ettiğini söyledi.

Trump, İran ile gerçekleşen son temasa ilişkin, “İran az önce bize bir ‘çöküş durumu’ içinde olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken, bizden bir an önce Hürmüz Boğazı’nı açmamızı istiyorlar. Ben bu liderlik meselesini çözebileceklerine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA 2 AY GERİDE KALDI

ABD/İsrail-İran savaşında iki ay geride kalırken, bölgede ne barış ne de müzakere ihtimali güç kazandı. Karşılıklı tehditlerin sürdüğü süreçte taraflar, Pakistan’da kurulması planlanan müzakere masasından da sonuç almadan ayrıldı.

İki aydır kapalı olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açtı. Dünya ticareti üzerindeki etkiler büyürken, bölgedeki gerilim de artmaya devam etti.

İRAN’DAN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Tahran yönetimi, ABD’ye ilettiği teklifte nükleer programla ilgili görüşmelerin ilerleyen bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı ve savaşı sonlandırmayı önerdi.

Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, eski Başkan Donald Trump’ın bu teklifi yeterli bulmadığı ve olumlu yaklaşmadığı ileri sürüldü.

