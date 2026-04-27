Dünya ABD’de “Melania” krizi büyüdü! Trump’tan Jimmy Kimmel için “derhal kovulsun” çağrısı
ABD’de “Melania” krizi büyüdü! Trump’tan Jimmy Kimmel için “derhal kovulsun” çağrısı

ABD'de "Melania" krizi büyüdü! Trump'tan Jimmy Kimmel için "derhal kovulsun" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump hakkında kullandığı ifadeler sebebiyle televizyoncu Jimmy Kimmel’ı hedef aldı.

ABD’de Melania Trump üzerinden başlayan tartışma, Donald Trump’ın Jimmy Kimmel’a yönelik sert çıkışıyla farklı bir noktaya taşındı.

 

"Dul kalmayı bekleyen biri" yorumu

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABC kanalında yaptığı programlarla tanınan ünlü televizyoncu Kimmel'ı hedef aldı.

 

Trump, paylaştığı montaj videoda, Melania Trump için "dul kalmayı bekleyen biri" ifadesini kullanan Kimmel'ın çalıştığı kanaldan derhal kovulması gerektiğini ifade etti.

 

ABD Başkanı, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Vay canına, berbat televizyon reytinglerinin de kanıtladığı gibi hiç de komik olmayan Jimmy Kimmel, programında gerçekten şok edici bir açıklama yaptı. Kendisi, hazırladığı sahte videoda, 'First Lady'miz Melania burada. Melania'ya bakın, ne kadar güzel. Bayan Trump, dul kalmayı bekleyen biri gibi parlıyorsunuz.' ifadesini kullandı."

 

Trump, Kimmel'ın programında söylediği sözleri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde meydana gelen silahlı saldırı olayına bağladı ve bunun siyasi şiddete zemin hazırladığını savundu.

 

Pek çok kişinin, Kimmel'a tepki gösterdiğini ve bu sözlerin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Jimmy Kimmel, Disney ve ABC tarafından derhal kovulmalıdır." açıklamasını yaptı.

 

Melania Trump'tan Kimmel'a sert tepki

Melania Trump da yazılı açıklama yaparak, Kimmel'ın programında kendisi için "dul kalmayı bekleyen kişi" ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Amerikalı yapımcının görevine son verilmesi gerektiğini ima etti.

Melania Trump, "Onun ailemle ilgili monologları komedi değil, kendisinin sözleri Amerika'daki siyasi hastalığı daha da derinleştiriyor." değerlendirmesini yaptı.

 

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde, Kimmel'a tepki göstererek, bu tür yayınların siyasi şiddet çağrışımları nedeniyle kabul edilemez olduğunu belirtti.

 

Kimmel, geçen perşembe günü ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" programında, Melania Trump ile ilgili bazı "mizahi" yorumlar yapmış, cumartesi günü Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin ardından Kimmel'ın sözleri dikkati çekmiş ve tepki toplamıştı.

