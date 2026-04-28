Bakan Çiftçi açıkladı: 16,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi!

Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle, ‘Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü’ paneli düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Uyuşturucu, çağımızın en büyük tehdit alanlarından biridir. Bireyi hedef alan bir bağımlılık meselesi olmanın çok ötesinde bir meseledir. Aile yapımızı, gençliğimizi, toplumsal huzurumuzu, kamu düzenimizi tehdit eder, organize suç ağlarını büyütür, terör örgütlerinin finansmanına kaynak oluşturur. Uyuşturucu birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; devlet olarak en temel sorumluluğumuz, milletimize karşı boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"1 Ocak’tan bugüne 17 bin 188 narkotik operasyon gerçekleştirdik, 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi"

2026 yılında icra edilen narkotik operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı’nı, ‘Huzurun Yüzyılı’ yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda ‘önleyicilik’ ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Sahada da mücadelemiz kesintisiz sürmektedir. 1 Ocak - 25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi. Hedef aldığımız 298 organize suç örgütünün 46’sının narkotik suç odaklı olması, uyuşturucu tehdidinin organize suçla, sokak şiddetiyle, yasa dışı para ağlarıyla ve terörün finansmanıyla ne kadar iç içe geçtiğini açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede medyanın büyük rol üstlendiğini ifade eden Bakan Çiftçi, "Uyuşturucu ile mücadelede medyanın rolü, son derece ehemmiyet arz eden bir konudur. Bizler medyayı; toplumu bilinçlendiren, aileleri uyaran, gençleri koruyan, kamuoyunu doğru bilgiyle buluşturan ve mücadele iradesini geniş kitlelere taşıyan en stratejik paydaşlarımızdan biri olarak görüyoruz. Haber dili, görsel tercihleri, başlıklar, tekrar edilen ifadeler ve yayın akışı toplumsal algıyı doğrudan etkiler. Uyuşturucuyu özendiren, normalleştiren, magazinleştiren, merak uyandıran her anlatım, mücadeleye zarar verir. Toplumu bilinçlendiren, resmi kurumların doğru bilgisini esas alan sorumlu yayıncılık ise mücadelemize büyük güç katar. Bu noktada haber metinlerinden dizi repliklerine, film senaryolarından dijital içeriklere kadar kullanılan dile özel bir hassasiyet göstermeliyiz. Medyamızdan beklentimiz; merakı artıran dili azaltması, umudu ve çözümü büyütmesidir" ifadelerine yer verdi.