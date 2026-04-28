Skandal görüntüler! Sendika başkanından düğünde magandalık

Eğitimin millileşmesinden rahatsız olan ve sürekli Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, ÇEDES protokolü ve Ramazan etkinlikleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e saldıran sol sendikaların çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur saldırıların ardından hükümetin zafiyet içerisinde olduğunu ve şiddeti teşvik ettiği yalanını savunan Eğitim-İş'in yöneticilerinin yasak olmasına rağmen düğünlerde havaya ateş açtığı öğrenildi. Akit’in ele geçirdiği görüntülerde Eğitim-İş Şırnak İl Başkanı Sabri Şakar’ın katıldığı bir düğünde adeta şehir magandalarını aratmayacak şekilde hareket ettiği kameralara belirtildi. İdil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sabri Şakar, çocukların, kadınların ve ailelerin bulunduğu ortamda kimsenin can güvenliğini düşünmeden silahını belinden çıkararak havaya defalarca ateş attığı kameralara yansıdı. Söz konusu İdil Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sabri Şakar’ın skandal görüntüleri, seküler zihniyetin nasıl kokuşmuş bir yapıya sahip olduğunu, şiddeti, nefreti kışkırttıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.