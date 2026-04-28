Yıldız futbolcu için resmi açıklama geldi! Manchester City’de yaprak dökümü!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldız savunma oyuncusu John Stones'un takımdan ayrılacağını bildirdi.
Mavi beyazlı kulüpte yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Portekizli yıldız futbolcu Bernardo Silva ile yollar ayrılmıştı. Şimdi de John Stones'un sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklandı
Kulüpten yapılan açıklamada, 10 yıldır Manchester City forması giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcu Stones'un yaz aylarında takımdan ayrılacağı belirtildi.
Everton'dan 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer edilen Stones, Manchester City'de 6'sı Premier Lig olmak üzere 19 kupa zaferi yaşadı.
İngiliz milli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 293 maçta görev yaptı ve 19 gol kaydetti.
