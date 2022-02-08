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Spor Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor
Spor

Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

Hangi takım kaç transfer yaptı? Futbolseverler ara transfer döneminde kulüplerin kimlerle anlaşıp kimlerle yollarını ayırdığını merak ediyor. Peki, Süper Lig’de ara transfer dönemi nasıl geçti 2022?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:29:00 -
Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

12 Ocak 2022'de başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü saat 18.00'de sona erecek. Kulüpler yeni transferleri belirtilen saate kadar tescil ettirmek zorunda. Futbolseverler ise ara transfer döneminde gerçekleştirilen transferleri araştırmaya başladı. Süper Lig gelenler gidenler 2022

Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor

Beşiktaş:

Gelenler: Kerem Kalafat, Gedson Fernandes

Gidenler: Salih Uçan, Ajdin Hasic, Atakan Üner

Galatasaray:

Gelenler: Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar, Semih Kaya

Gidenler: Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Mbaye Diagne

Fenerbahçe

Gelenler: Ozan Tufan

Gidenler: Allahyar Sayyadmanesh, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya

Trabzonspor

Gelenler: Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli

Gidenler: Yusuf Sarı, Abdülkadir Parmak, Edgar Ie

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