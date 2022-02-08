Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor
Hangi takım kaç transfer yaptı? Futbolseverler ara transfer döneminde kulüplerin kimlerle anlaşıp kimlerle yollarını ayırdığını merak ediyor. Peki, Süper Lig’de ara transfer dönemi nasıl geçti 2022?
12 Ocak 2022'de başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü saat 18.00'de sona erecek. Kulüpler yeni transferleri belirtilen saate kadar tescil ettirmek zorunda. Futbolseverler ise ara transfer döneminde gerçekleştirilen transferleri araştırmaya başladı. Süper Lig gelenler gidenler 2022
Son dakika transfer haberleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor
Beşiktaş:
Gelenler: Kerem Kalafat, Gedson Fernandes
Gidenler: Salih Uçan, Ajdin Hasic, Atakan Üner
Galatasaray:
Gelenler: Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Erick Pulgar, Semih Kaya
Gidenler: Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Mbaye Diagne
Fenerbahçe
Gelenler: Ozan Tufan
Gidenler: Allahyar Sayyadmanesh, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya
Trabzonspor
Gelenler: Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Emrehan Gedikli
Gidenler: Yusuf Sarı, Abdülkadir Parmak, Edgar Ie