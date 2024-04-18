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Gündem Son dakika! Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde korkutan deprem
Gündem

Son dakika! Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde korkutan deprem

Yeniakit Publisher
2024-04-18 18:22:00 - 2024-04-18 18:41:13

Son dakika edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedildi

Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan grafiğe göre deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun hissedildi.

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