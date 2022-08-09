Son dakika | Tarım Kredi Kooparatif Marketleri fiyatlar düştü mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooparatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı verdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, yurttaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtirken, bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi’ye, “Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin” talimatı verdi. Erdoğan ayrıca, enflasyonla mücadeleye dönük önlemlerini devam edeceğini belirtirken, seçime gidilirken, sahada olacaklarını, il mitingleri ve toplu açılışlarda vatandaşla buluşmaya devam edeceklerini de ifade etti.