Son dakika! Taliban'dan flaş Türkiye açıklaması

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türkiye'nin kendileri için kardeş ülke olduğunu belirterek, "Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz" dedi.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, A Haber canlı yayına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"Düzene uyum sağlayacağız"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."

"Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Türkiye ile Afganistan arasındaki bağların devam etmesini istediklerini belirten Shaheen, "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz" dedi.

Çocuk kaçırma iddialarına yalanlama

Taliban Sözcüsü çocuk kaçırma iddialarını yalanladı. Shaheen, "Bu haberler doğru değildir. Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yaratılan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın" ifadelerini kullandı.