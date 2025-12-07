  • İSTANBUL
TAG otoyolunda inanılmaz kaza: Aynı yöne giden hububat yüklü 3 tır, birbiriyle çarpışıp yandı

Gaziantep'te 3 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından 3 tır da yandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Araçlarda soğutma çalışması ise sürüyor.

1
Bozok

Bu kamyon ve tırlar tedbir neden alınmıyor benim otomobil ile 120 km hızla gittiğim yerde onlar sollayıp gidiyor. Bu eds edg ler gariban arabalarını kontrol ediyor. Polislerin hiç TIR dırdurduğunu gören varmı.

Mehmet

Normal bir kaza değil Tarım bakanlığı araştırma müfetişi görevlendirmeli İlerde ülke için hayati önemde olan hububat azlığı çekmemek için kaza süsü verilmiş olabilir bu iyi araştırılması İlerde bu gibi kazaların atmaması için hububata yapılmış komplo olabilir gerçek kaza ise herkese geçmiş olsun
