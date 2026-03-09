  • İSTANBUL
Gündem Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Gündem

Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ABD, İsrail ve İran arasında patlak verecek savaşa dahil olup olmayacağına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Parlamento Muhabirleriyle İftar Programı”nda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

 

 

 

İşte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkan satırbaşları:

Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır.

Bu savaş maalesef öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir.

Bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır.

Müslüman Türkiye iranın yanında

Türkiye iranın lehine dahil olmalı Müslümanlar katlediliyo daha fazla beklemenin mantığı yok.
