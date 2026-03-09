Türkiye savaşa girecek mi? TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Parlamento Muhabirleriyle İftar Programı”nda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

İşte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkan satırbaşları:

Bölgeyi içine çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır.

Bu savaş maalesef öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir.

Bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır.