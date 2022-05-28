Son dakika... Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK mayıs 2022 enflasyon ne kadar çıktı?

Kira artış oranı, emekli ve memur zammı gibi birçok durumu etkileyen enflasyon rakamları bir hayli merak ediliyor. TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu. Şimi ise gözler mayıs ayı enflasyon rakamlarında.

Enflasyon ne kadar olacak?

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon oranları her ayın 3'ünde yayınlanır. Bu bilgiler ışığında Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.