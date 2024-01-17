Son dakika! SpaceX duyurdu: Türkiye'nin uzay yolculuğu ertelendi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu yarına ertelendi. Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, erteleme ile ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Fırlatmanın yarın gece TSİ 00.49’da yapılması planlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, fırlatmanın yarın gece TSİ 00.49'da yapılmasının planladığını belirterek, “Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz” dedi.

SpaceX’e ait Dragon uzay aracıyla NASA'nın ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden bu gece TSİ 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılması bekleniyordu. Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.