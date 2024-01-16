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Gündem Son dakika! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar
Gündem

Son dakika! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar

Yeniakit Publisher
2024-01-16 12:56:00 - 2024-01-16 12:57:33
Son dakika! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar

Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

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