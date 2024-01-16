Son dakika! Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar
Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.
Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.
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Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne yol açmıştı! Ve Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için istenen ceza belli oldu