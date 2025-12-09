Son dakika: Rusya'da dev askeri kargo uçağı düştü!
Son dakika haberi.... Rusya Savunma Bakanlığı'na ait dev askeri kargo uçağı Antonov An-22'nin düştüğü bildirildi. İlk bilgilere göre, kazanın kesin nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, uçağın düşmesiyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Uçakta görevli olan 7 kişilik mürettebatın akıbeti ise belirsizliğini koruyor.
Rusya'da Savunma Bakanlığı'na ait bir askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen Antonov An-22 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Eldeki ilk bilgilere göre, düşen askeri kargo uçağında 7 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edildi.
Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İvanovo bölgesinde An-22 tipi askeri nakliye uçağı, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü." ifadesi kullanıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu kaydedildi.
Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı.
Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
