Son dakika! Resmen açıklandı, Kaşıkçı'nın katiliyle görüştüler Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1 numaralı faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile 21 Ocak’ta görüştüğü bildirildi.

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi. Interfax haber ajansınınRusya İstihbarat Servisi'ne dayandırdığı haberinde, Naryshkin'in, Suudi mevkidaşıyla uluslararası teröre karşı mücadeleyi görüştüğü ifade edildi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklandıktan sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

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