0553 313 94 23

Son dakika! Resmen açıklandı, Kaşıkçı'nın katiliyle görüştüler

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin 1 numaralı faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile 21 Ocak’ta görüştüğü bildirildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:09
Son dakika! Resmen açıklandı, Kaşıkçı'nın katiliyle görüştüler

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.

Interfax haber ajansınınRusya İstihbarat Servisi'ne dayandırdığı haberinde, Naryshkin'in, Suudi mevkidaşıyla uluslararası teröre karşı mücadeleyi görüştüğü ifade edildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklandıktan sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:09
  1. İstanbul
  2. Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin
  3. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman
  4. Rusya
  5. Suudi Arabistan
  6. İkili görüşme
  7. Cemal Kaşıkçı cinayeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay'dan Gümrük Birliği açıklaması
    1. Fuat Oktay'dan Gümrük Birliği açıklaması
    2. Esed rejiminden İsrail'e uyarı
    3. “Türk ekonomisinin temeli sağlam"
    4. Çin sazanı balıkçıların yeni umudu oldu
    5. Türk Eximbank, İskenderun'da irtibat..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    7. "Totemim yok, duam var benim"
    8. Tasarruf Akademi istihdam oluşturuyor
    9. Son dakika! Resmen açıklandı,..
    10. İran’da internet kesinti testi..
    11. "Hayatı kucaklama anı" güvenlik..
    12. Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız..
    13. Otomotiv devi resmen açıkladı!..
    14. "Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de..
    17. İş dünyası-üniversite entegrasyonu..
    18. Yıldız Holding, ilk sürdürülebilirlik..
    19. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    20. İbn Haldun’dan “Gülümse çekiyorum”..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...