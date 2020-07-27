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Eğitim

Son dakika ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgula YKS 2020 sonuçları

Son dakika haberi. Milyonlarca öğrencinin beklediği ÖSYM YKS sınav sonuçları açıklandı. 27- 28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. YKS tercihler 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 07:59:00 -
Son dakika ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgula YKS 2020 sonuçları

YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı; "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına  27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

 

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