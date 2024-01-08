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Gündem Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi
Gündem

Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi

Yeniakit Publisher
2024-01-08 20:13:00 - 2024-01-08 20:54:54
Son dakika... Ortalığı karıştırmak istiyorlar! Fatih Camii imamına suikast girişimi

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi’nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.​​​​​​​


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