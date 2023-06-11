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Gündem Son dakika... Organize suç örgütünün firari lideri Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
Gündem

Son dakika... Organize suç örgütünün firari lideri Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 20:54:00 - 2023-06-11 21:08:27

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda ülkeye giriş yaparken yakalandı.

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
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